I dag seglar Fjord1 inn på Oslo Børs med milliardverdiar

Alle fartøya i Fjord1-flåten skal blåse i fløytene sine samtidig som børsklokka skal ringast med når børsen opnar i dag. Selskapet er verdsett til 3,4 milliardar kroner i dag, og det er knytt stor spaning til kor kursen vil ende nå børsen stenger i ettermiddag.

– Vi gler oss. Det er ikkje kvar dag eit selskap frå Sogn og Fjordane går på børs, seier administrerande direktør Dagfinn Neteland.

Vil ikkje flytte hovudkontoret

Han håper børsnoteringa skal medføre lettare tilgang på kapital og meir blest rundt selskapet.

Men ikkje alle har vore like begeistra for børsnoteringa. Lokalt i Florø har enkelte frykta at mindre kontroll over selskapet kan medverke til at hovudkontoret blir flytta frå kystbyen. Styreleiar i Fjord1, Vegard Sævik, seier dei ikkje har noko å frykte.

OPTIMIST: Styreleiar i Fjord1, Vegard Sævik. Foto: Arne Flatin / NRK

– Hovudadministrasjonen ligg i Florø i dag og slik vil det vere også i framtida. Vi sit på 51 prosent av aksjane og kjem til å gjere det i uoverskuleg tid framover, seier han.

– Så det er ikkje snakk om å selje seg meir ned?

– Vi har ingen planar om det og vi har ingen planar om å flytte hovudkontoret, seier han.

Trur på lys framtid

Transportforskar Gisle Solvoll trur børsnoteringa vil vere bra for Fjord1.

– Det vil vere lettare å få inn kapital og det blir lettare å kjøpe og selje aksjar. Men når det gjeld sjølve drifta av selskapet vil ikkje ei børsnotering ha så stor innverknad, seier han.

Solvoll meiner det er positivt for selskapet at Sogn og Fjordane fylkeskommune ikkje lenger er inne på eigarsida.

– Med Sævik-familien har Fjord1 fått profesjonelle eigarar utan politiske bindingar. Forutan Fjord1 er Torghatten og Norled dei to andre store aktørane i ferjebransjen. Fjord1 står sterkt på Vestlandet, ser ut som om dei er konkurransedyktige og verkar å ha ei lys framtid, seier Solvoll.

Kommunikasjonsdirektør ved Oslo Børs, Per Eikrem, ønskjer Fjord1 velkomen.

– Det vi veit frå denne type selskap er at lokal forankring er viktig. Slik sett vil det truleg vere mange frå Sogn og Fjordane som vil sjå det som interessant å investere i Fjord1.