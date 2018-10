I beredskap

I Årdal, Aurland og Stryn følgjer dei no vêrsituasjonen nøye. I Luster har kraftig nedbør og snøsmelting ført til flaum og store skadar. Så langt har nabokommunane gått klar dei største problema. I Stryn seier ordførar Sven Flo at dei har hatt nokre mindre hendingar, men ikkje noko alvorleg. – Vi følgjer situasjonen nøye ut over kvelden og er klare til å sette krisestab på kort varsel.