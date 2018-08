I år kjem plommene rekordtidleg

Sognefrukt på Leikanger er rekordtidleg i gang med å gjere lokale plomer klare for butikkane, skriv Sogn Avis. Varm og tørr sommar gjorde at dei for over ei veke sidan fekk dei første plommene på pakkelageret. Jens Terje Hammervoll seier at lokale plommer blir å finne i dei fleste butikkar i neste veke.