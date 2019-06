Hytter klar for sommarbruk

I dag opnar Den Norske Turistforening dørene til sine 43 betente hytter for sommaren. DNT har til saman 550 hytter tilgjengelege over heile landet - og i fjor overnatta over 450.000 på hyttene deira. Turistforeininga melder om snøfritt og flotte forhold dei fleste stader, men oppmodar likevel folk til å sjekke forholda og planlegge turane godt.