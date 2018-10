Hydro nærare løysning i Brasil

Eitt av forboda som avgrensar produksjonen ved Hydro sitt aluminaraffineri Alunorte i Brasil er no oppheva. Dei kan likevel ikkje starte opp att anlegget for fullt, då forbodet mot å bruke deponiet framleis gjeld. Det er grunnen til at Alunorte i dag opererer på 50 prosent.