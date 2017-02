Hydro går over 1,8 milliardar i pluss

– Etterspurnaden etter aluminium er framleis god, og prisane har auka, noko som har bidrege til eit solid kvartal for Hydro. Eg er særleg glad for å sjå at fleire og fleire bilprodusentar vel aluminium av omsyn til vekt og miljø, seier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i ei pressemelding torsdag morgon.

Det er i hovudsak auka prisar på primæraluminium og råstoffet alumina som er årsaka til at Hydro går så det griner både i Norge og i andre land der selskapet har fabrikkar.

Hydro har dei siste åra hatt eit stort fokus på effektivisering og ny teknologi, og selskapet meiner at desse tiltaka er med på å gjere framtida lys.

– Dette arbeidet vil halde fram for fullt i 2017, noko som vil gjere Hydro si verksemd meir robust gjennom heile verdikjeda og sikre at selskapet er godt rusta for ei betre og grønare framtid, meiner Brandtzæg.

Den største satsinga til Hydro i Norge framover er bygginga av den nye teknologipiloten på Karmøy, der også staten er inne med store midlar gjennom Enova.

– Bygginga på Karmøy er godt i gang, vi forventar å starte produksjonen ved det nye anlegget i fjerde kvartal, seier konsernsjefen.

Resultatet for dei lokale aluminiumsverka til Hydro i Norge blir lagt fram klokka 11 i føremiddag.