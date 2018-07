Husbråk i Florø

Klokka 06:30 fekk politiet melding om husbråk i Florø, det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Ein mann og ei kvinne, begge i 30-åra, krangla i eit husvære i Florø då kvinna drog fram ein fileteringskniv. Mannen valde å gå ut av huset og tilkalle på politiet. Då dei kom til staden tok dei seg inn i bustaden og fann kvinna sovande på sofaen. Like etter klokka 07:00 melder politiet at det var kontroll på situasjonen. Dei to er ifølge politiet besøkande i kystbyen.