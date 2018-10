Hurtigruten vil ikkje bruke skipstunnel

Dei har tidlegare ikkje ønskja å uttale seg om skipa deira skal nytte tunnelen.

– På oppmoding har vi likevel vurdert tunnelen ut frå ein operativ ståstad. Vi har sett på nautiske tilhøve, tryggleik, klimautslepp og vi har også vurdert tunnelen som attraksjon for våre gjester, står det i eit brev som er sendt til prosjektet Stad skipstunnel, Kystverket og Samferdsledepartementet.

Tunnelen er planlagd frå Eide i Moldefjorden til Kjødepollen ved Vanylvsfjorden og skal ha ei lengd på 1700 meter. Hurtigruten passerer Stad to gonger i døgeret, og i snitt 710 gonger i året.

– Målet med ein skipstunnel ved Stad skal vere å redusere reisetid, redusere forureining og redusere faren for ulukker. For Hurtigruten sin del vil det å bruke tunnelen kort sagt føre til det stikk motsette. Difor har vi avgjort vi ikkje kjem til å bruke tunnelen om den blir realisert, seier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Seier dei sjeldan må vente

Han seier at tunnelen kan ha ein positiv effekt for andre typar skip med eit anna driftsmønster enn Hurtigruten og Kystruten Bergen–Kirkenes.

– Men for oss er ikkje Stad spesielt utfordrande for regulariteten. Dei siste 15 åra har vi passert Stad nesten 12.000 gonger utan problem. Mindre enn ein handfull gonger i året har vi vurdert at verforholda er så ille at vi ikkje kan passere Stad, seier Ege.

I brevet peikar selskapet på fleire årsaker til at dei ikkje vil nytte seg av den planlagde tunnelen, mellom anna vanskelege seglingsforhold i begge ender av tunnelen.

– Å bruke tunnelen i staden for å segle rundt, vil auke distansen mellom Måløy og Torvik gjennom trongt og delvis grunt farvatn. For å få til dette, må vi auke fart og utslepp betydeleg, endre ruteplanen, kutte anløp eller redusere liggetida betrakteleg i hamnene. Det er ikkje gode alternativ for nokon, seier Ege.

Uroa for tryggleiken

Hurtigruten tek også opp tryggleiken i tunnelen.

– Det er ei betydeleg svakheit at det for tida ikkje finst nokon internasjonale krav til sikring og tryggleik i skipstunnelar. Marerittscenarioet er røykutvikling eller brann på eit skip inne i tunnelen. Vi ser med uro på ei evakuering av passasjerskip på veg gjennom tunnelen, og kan ikkje sjå korleis redningsutstyr som livbåtar og flåtar skal kunne brukast inne i tunnelen.

Han trur heller ikkje at skipstunnelen ved Stad vil bli et trekkplaster for gjesten om bord.

– Vi har ei stund blitt møtt med argumentet om at tunnelen kan marknadsførast internasjonalt som ein stor turistattraksjon. For vår del vil tunnelen ha ein svært avgrensa verdi i marknadsføringa, på same måte som bruer eller vindmølleparkar. Gjestene våre kjem til Noreg for å oppleve aktive, naturbaserte opplevingar, seier Ege.