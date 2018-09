Høyring for sykkelveg i Sogndal

Reguleringsplan for ny sykkelveg med fortau i Gravensteinsgata i Sogndal er no sendt ut på høyring.

– Gata er sterkt trafikkert, og manglar eit godt tilbod for gåande og syklande. Å byggja sykkelveg med fortau er også eit av dei beste verkemidla me har for å få fleire til å gå og sykla, seier planleggingsleiar Åse-Birgitte Berstad i Statens vegvesen.