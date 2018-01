Høyangertunnelen var stengd

Brannvesenet måtte rykke ut til Høyangertunnelen på fv. 55 etter melding om at eit brannslukkingsapparat var fjerna. Alarmsentralen i Florø melder om at det heile var ein automatisk alarm, og at brannslukkingsapparatet ikkje var fjerna. Tunnelen er no open att.