Høyanger-selskap seld til utlandet

Høyanger-selskapet Compilo er seld til det amerikanske selskapet Confirma. Compilo, som har spesialisert seg på å utvikle og selje kvalitetssikringssystem til kommunar og fylkeskommunar, har i dag over 200 norske kommunar på kundelista. Dagleg leiar, John Tonheim, seier at grunnen til at dei sel er at dei treng meir ressursar og kunnskap til å satse i Norden.