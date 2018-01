Hovland til Lysekloster

Midtbanespelaren Truls Hovland er klar for 3. divisjonsklubben Lysekloster frå Os. 22-åringen med bakgrunn frå Sogndal og Florø, seier til Årdal FK sine nettsider at han håpar dette blir hans sesong. Lysekloster har ambisjonar om å rykkje opp i år. Hovland har skrive under ein eittårskontrakt.