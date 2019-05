Hovland scora i Valsvik-debut

Vikjen Gustav Valsvik fekk sin første kamp frå start då Rosenborg vann sin første obligatorisk kamp for sesongen med 3-1 over Rørvik i cupen. Kampens første mål stod Even Hovland frå Vadheim for, då han sende eliteserielaget i føringa etter berre fire minuttar.