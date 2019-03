Hovland i landslagstroppen

Even Hovland frå Vadheim er med i landslagstroppen til EM-kvalifiseringskampane mot Spania og Sverige. Noreg opnar kvalifiseringa borte mot Spania 23. mars. Tre dagar seinare er Sverige motstandar på Ullevaal. Hovland, som no spelar på Rosenborg, har 25 A-landskampar for Noreg.