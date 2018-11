Hove viser seg fram for Haugesund

Midtstopparen Runar Hove frå Florø er aktuell for fleire klubbar. Denne veka viser han seg fram for eliteserieklubben Haugesund, melder Haugesunds Avis. 23-åringen har kontrakt med Florø ut 2020-sesongen, men seier til avisa at han reknar med å reise frå klubben etter nedrykket til 2. divisjon i år.