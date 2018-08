Hove fekk Godset-debuten

Johan Hove fekk sine første speleminuttar etter overgangen frå Sogndal til Strømsgodset. Hove spelte dei siste 20 minuttane då drammenslaget tapte 4-3 borte for Rosenborg i går. Det vakte stor oppsikt då Sogndal selde 17-åringen for to veker sidan.