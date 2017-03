Hotellsjef varetektsfengsla på ny

Hotellsjefen som som tilstår å stå bak brannen på Selje Hotell i november 2016, blir varetektsfengsla for to nye veker, skriv Fjordenes Tidende. Grunnen til at politiet vil forlenge varetektsfengslinga med to veker, er fare for at bevis skal gå tapt, melder avisa.