Hotell i Sogn til sals igjen

Hotella Tørvis i Marifjøra, Mundal i Fjærland, Eidsbugarden og Rondablikk kjem snart for sal igjen, melder Sogn Avis. Nigardsbreen Gjesteheim skal også seljast, skriv Bergens Tidende. Hotellinvestor Ola Moe stod bak salsannonsane, som tysdag kveld blei trekt frå nettet. I fjor vart det meldt at advokat Hallstein Sigbjørn Sjølie var ny eigar av hotella. Moe hevdar å ikkje ha fått betalt for hotella og difor la dei ut for sal. Sjølie ynskjer ikkje å kommentere saka overfor BT.