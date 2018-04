Hordalending vann to prisar

Anders Honningdal frå Foldnes ved Bergen stakk av med to prisar under kortfilmfestivalen på Sogndal Filmfestival 2018. Honningdal vann både NRK Sogn og Fjordane sin Publikumspris og prisen for beste dokumentarfilm. Prisane fekk han for dokumentaren «Jeg lever så lite», som handlar om ei ung jente som har fått sjukdommen MS. I avstemminga til publikumsprisen fekk filmen hans heile 42,5 prosent av stemmene. Du kan sjå filmen her.