Høgsterett opphevar overgrepsdomen på fengsel i to år, mot ein lettare psykisk utviklingshemma mann .

Ei av årsakene er at påtalemakta presenterte innhaldet frå avhøyr, der mannen ikkje hadde med seg forsvarar, som bevis for lagmannsretten.

– Etter utvalets oppfatning var det etter omstenda i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 6 nr. 1 om rettferdig straffesak å føre bevis om innhaldet i politiavhøyr av sikta der forsvarer ikkje var til stades, skriv Høgsterett.

– Ille, men rett avgjerd

Forsvarar, advokat Ivar Blikra, meiner avgjerda er rett og viktig for rettstryggleiken til svakare grupper i samfunnet.

Den tiltalte erkjende seksuell handling mot ei jente som var under ti år då overgrepa skjedde. Overgrepa skjedde over fleire år.

EMK Art. 6 - Retten til en rettferdig rettergang Ekspandér faktaboks For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal ha følgende minsterettigheter: a) å bli underrettet straks, i et språk han forstår og i enkeltheter, om innholdet i og grunnen til siktelsen mot ham;

b) å få tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar;

c) å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget valg eller, dersom han ikke har tilstrekkelige midler til å betale for rettslig bistand, å motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens interesse;

d) å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham, og få innkalt og avhørt vitner på hans vegne under samme vilkår som vitner ført mot ham;

e) å ha vederlagsfri bistand av en tolk hvis han ikke kan forstå eller tale det språk som blir brukt i retten. Kjelde: Lovdata.no

Tingretten tvilte ikkje på at overgrepa skjedde slik jenta forklarte, men kom til at overgrepa var seksuell handling og difor forelda. Mannen vart frifunnen.

Lagmannsretten kom til ein annan konklusjon og dømde mannen for seksuell omgang for dei same forholda. I tillegg til fengselsstraffa vart han også dømd til å betale 400.000 kroner i erstatning.

– Det er ille at fornærma og sikta må gjennom to belastande rettsomgangar før Høgsterett til slutt nullar ut lagmannsrettsdommen. Det gir ny uvisse om kva framtida gir – ei uvisse dei allereie har levd med i 2,5 år, seier Blikra.

– Frykteleg skuffa

I tillegg til dei omtala politiavhøyra, meiner Høgsterett at lagmannsretten si drøfting rundt overgrepa som seksuell handling eller seksuell omgang er mangelfull.

– Manglane ved domsgrunnane og bevisføringa frå politiavhøyra kan ha innverka på dommens innhald, skriv Høgsterett.

Det har ikkje lukkast NRK å få kommentar frå Statsadvokaten i saka.

I rettsdokumenta kjem det fram at kvinna har fått psykiske problem etter overgrepa.

– Min klient er frykteleg skuffa over at ho ikkje kan legge saka bak seg. Utover det har eg ingen kommentar, seier bistandsadvokaten til kvinna, Marianne Bech.

Uvisst med ny runde

Det er uvisst om frifinninga i tingretten blir ståande, eller om Statsadvokaten vil prøve ein ny anke for lagmannsretten.

Advokat Blikra meiner uansett at politiet bør trekkje ein viktig lærdom frå avgjerda til Høgsterett: å utnemne forsvarer i tidleg fase i fleire saker.

Klienten hans var gjennom to avhøyr før han fekk utnemnt forsvarar.

– Dommen viser at politiet ikkje skal avhøyre sikta personar med særskilde utfordringar utan å syte for at dei har forsvarar til stades. Følgjene av at sikta ikkje har forsvarar frå første politiavhøyr, er at avhøyret ikkje kan nyttast som bevis i seinare straffesak, seier han.