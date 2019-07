Høge temperaturar i Lærdal

Det var målt over 30 varmegrader fleire stader i fylket i dag. Både Stryn og Førde målte over 31 grader. Statsmeteorolog Martin Granerød, fortel at den varmaste staden i Sogn og Fjordane var i Lærdal i Sogn. Der viste gradestokken 32,2 grader. Dei slo ikkje fylkesrekorden, og må nøye seg med rekorden som dei sette i fjor. Då målte det 33,4 varmegrader i Lærdal.