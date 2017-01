Ho vil slå saman Eid og Selje – utan å ta med Vågsøy

I september i fjor la Hamre fram si første tilråding i den store saka om kommunesamanslåingar.

No rår Fylkesmannen til at Eid og Selje går saman i ein ny stor kommune i Ytre Nordfjord, men utan at Vågsøy er med.

– Det ideelle hadde vore Selje, Eid og Vågsøy. Men vi legg stor vekt på frivilligheit, seier Anne Karin Hamre til NRK.

No i ettermiddag blei det også klart at ho opprettheld tilrådinga om ei samanslåing av kommunane Sogndal, Leikanger og Balestrand – uavhengig om det skjer frivillig eller ikkje.

– Sjølv om vi altså vurderer det slik at det kunne bli ei endå betre og meir langsiktig løysing å slå saman alle tre kommunane, kan vi ikkje sjå at det stengjer for ei fornuftig samanslåing at berre Selje og Eid slår seg saman. Vi finn derfor ikkje tilstrekkeleg grunnlag for å tilrå ei samanslåing av Selje, Vågsøy og Eid frå 2020, seier fylkesmannen.

Vi oppdaterer saka utover ettermiddagen.