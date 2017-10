– Det blir kjempestas. Eg har sagt gjennom heile valkampen at det er næringspolitikk eg brenn for og å få jobbe i Fiskeridepartementet ser eg veldig fram til, seier Britt Dalsbotten til NRK.

For så lenge Erna Solberg (H) har vore statsminister og det har vore blåblå regjering har ingen frå Sogn og Fjordane hatt ei einaste rolle i regjering. Verken som statsråd, statssekretær eller politisk rådgjevar.

Men no vert Dalsbotten altså den første.

Byrjar neste veke

Tida etter valkampen skildrar ho som eit vakuum, men no ser ho framover til si nye rolle.

– Eg byrjar alt på måndag. Eg ser fram til å ta fatt på nye utfordringar, seier Dalsbotten.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Foto: Marit Garfjeld / NRK

Og då ho fekk beskjeden om at ho fekk stillinga i går, var

Under den raudgrøne regjeringa til Jens Stoltenberg (Ap) hadde Sogn og Fjordane på det meste tre statsrådar.

Det var fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV), kunnskaps- og seinare miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) og samferdsels- og seinare kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp). I tillegg var det fleire statssekretærar frå fylket, men dei siste åra har det ikkje vore nokon.

– Eg trur det er tilfeldig at vi ikkje har hatt nokon under denne regjeringa, seier Dalsbotten.

Framtidig vekst

Då skattelistene vart gjort offentlege i dag viste oversikta frå fylket at fleire av dei med høge inntekter i fjor kjem frå fiskerinæringa.

– Eg vil jobba for å legge til rette for at dei får endå betre rammevilkår. I framtida, når olja tek slutt, så vert havet vår viktigaste næring og prisane har auka kraftig den siste tida, seier Dalsbotten.