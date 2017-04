Ho scora 59 mål

Dale-jenta Kjerstin Boge Solås sette inn 59 mål for Tertnes i eliteserien i handball sesongen 2016/17. Trass i at ho i store delar av kampane spelte mest forsvar var det berre to klubbvenninner som scora meir. Årdølen Rebecca Brun Steinheim noterte seg for 36 mål for Oppsal, medan June Andenæs frå Gloppen scora 17 mål på dei seks kampane ho fekk for Glassverket før kneskaden sette ein stoppar for sesongen.