Historisk innsats under NM i halvmaraton

– Det er mange lovande utøvarar frå fylket som byrjar å levere veldig gode resultat på dei lange distansane, og det er sjølvsagt gledeleg, seier Narve Heggheim i Norges friidrettsforbund.

Tevlinga i halvmaraton vart arrangert under Oslo Maraton, og det var særleg tre lokale utøvarar som gjorde det godt.

Vann skåla opp, no tok Kyte bronse i halvmaraton

Karoline Holsen Kyte ifrå Førde markerte seg tidlegare i år då ho vann kvinneklassen i motbakkeløpet Skåla opp. Laurdag synte ho at ho også kan gjere det bra på flatare terreng. Med tida 1.17.17 sletta ho Kari Rønnestad og Balestrand IL sin gamle krinsrekord frå 1991. Den var på 1.20.10.

– Det var utruleg kjekt. Eg har aldri sprunge halvmaraton før, så eg var litt spent på kva eg eigentleg gjekk til. Eg må jo seie meg fornøgd, seier Kyte, som stakk av med bronsemedaljen i kvinneklassen.

HAR MARKERT SEG: Karoline Holsen Kyte markert seg som ein habil løpar både i oppoverbakke og på flata. Her er ho under årets versjon av Førde opp. Foto: Ole Johnny Devik

Kyte var ikkje klar over at ho hadde slått den 26 år gamle krinsrekorden før NRK fortalde ho det.

– Det er alltid kjekt å slå rekordar, så det gjer det ekstra morosamt, seier 24-åringen.

Også herrerekorden måtte vike

I herreklassen vart det også sletta krinsrekordar under årets Oslo Maraton. Mons Bale har hatt rekorden på halvmaraton sidan 1997 med tida 1.09.44. Under årets løp av Eivind Øygard frå Jølster femteplassen med tida 1.06.35.

NØGD: Narve Heggheim i friidrettsforbundet er nøgd med innsatsen til utøvarane frå Sogn og Fjordane. Foto: Rune Fossum

– Eg er først og fremst utruleg fornøgd med innsatsen, for den tida var over all forventning, seier Øygard.

Marius Vedvik frå Førde sprang endå litt fortare, og sikra fjerdeplassen i løpet. Sidan han spring for bergensklubben Gular fekk ikkje han krinsrekorden her i fylket.

– Det var kjekt å konkurrere med Marius når han gjer det så bra. Eg har vore ganske jamn med han, så eg tok ei vurdering på at eg skulle prøve å henge meg på han. Det fungerte bra i 15 kilometer, men vart litt tungt opp St. Hanshaugen, seier Øygard.

– Eit veldig lovande friidrettsmiljø i fylket

Heggheim i friidrettsforbundet trur ikkje det er tilfeldig at det no dukkar opp fleire lokale utøvarar som markerer seg på eit nasjonalt nivå.

– Dei er eit produkt av at det har blitt jobba veldig godt i klubbane over tid, og ikkje minst så har utøvarane sjølve satsa veldig tungt på å nå toppen, seier Heggheim, som er organisasjonssjef i friidrettsforbundet.