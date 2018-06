Hestar gjekk inn tunnel

To ulike innringarar har i natt meldt frå til politiet om at to hestar hadde funne vegen inn i Naustdalstunnelen. Politiet prøvde å finne ut kven som eigde hestane, utan å lukkast. Hestane forsvann etter kvart frå tunnelen, og politiet går ut frå at eigaren har funne dei att.