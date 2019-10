Hesjedal tek over Stryn

Øystein Hesjedal blir ny trenar for fotballherrane til Stryn. Det melder haugenfotball.no. 39-åringen frå Bergen tek 1. november over etter Geir Inge Rake, som har trena 4. divisjonslaget siste to sesongane. Hesjedal har sjølv spelt for mellom anna Sogndal, Åsane og Stryn.