Gradestokken endra seg ikkje ein halv grad ein gang, frå Gausemel gjekk til sengs i går kveld til han stod opp i dag tidleg.

KALDT: Jon Ivar Gausemel har målt langt fleire kuldegrader på Støverstein i Hornindal. Men det er mange år sidan. Foto: Privat

Først i sjutida flytta kvikksølvet seg nokre hakk opp på Støverstein.

– I løpet av ein time steig temperaturen til -15, og der står det framleis. Men eg har no vore borti verre, seier Gausemel og vedgår at fyr i omnen, varm kaffi og godstolen vart løysinga denne måndags morgonen.

– Har opplevd verre

– Men eg har vore borti verre. For nokre år sidan var det -29 på Tronstad, nokre kilometer over på møresida. Og då eg var i militæret vinteren 1978/79 sette dei kulderekord i Bardufoss på nyttårsaftan. Dei målte -48 og eg sat portvakt, minnast han og legg til at -48 grader var det kaldaste gradestokken kunne måle.

– Det var så kaldt at eg kunne ikkje stikke nasen min ut utan at den vart både raud og forfrosen, humrar Gausemel og legg til at -25/-26 er det kaldaste han kan minnast på Støverstein.

Kald start på veka

GODT: – Kaldt på Øvre Lavikdalen. Godt å sitje i taxi då, skriv lyttaren om dette biletet. Foto: Privat

Dei uoffisielle temperaturane som både lyttarar og lesarar har sendt oss denne morgonen, viser at det har vore ein kald start på veka over heile fylket:

KALDAST: Ingen plassar i fylket har hatt det kaldare enn på Filefjell i natt. Foto: Jan Christian Jerving

Filefjell, -24,8

Støverstein, Hornindal, -17

Øvre Lavikdalen, -12

Vassenden, Jølster, -12

Storøyni, Utladalen, -11,6

Høyheimsvik, Luster, -9,5

Dale, -9

Bjørhovde, Eid, -7,5

Botnane, Bremanger, -5,8

Askvoll, -5

Ifølgje meteorologisk institutt sine offisielle målingar, var Bjorli kaldast i landet i natt med sine -24,9 grader.

Blir varmare

Statsmeteorolog Martin Granerød seier at temperaturane vil stige utover dagen i dag.

– Einaste som er på plussida no, er Kråkenes og Ytterøyane fyr med like over null grader. Utover dagen i dag vil temperaturen stige gradvis, seier han og legg til at skyene vil gradvis legge seg over fjordfylket.

– Seint i ettermiddag og kveld kjem det nedbør som sludd eller snø. I morgon vil det halde fram med nedbør og stigande temperaturar. Nedbøren vil etter kvart komme som regn i låglandet, seier Granerød.

Blir kaldt igjen

I Hornindal er ikkje Gausemel over seg av glede over at det går mot eit vêrskifte og stigande temperaturar. For med nysnøen har det vore flotte vinterdagar i Hornindal. Noko også skibakken har nytt godt av.

– Eg likar at det er stabilt, kjølig vêr, humrar han. Og då kan statsmeteorolog Granerød ha ei lita trøyst på lager:

– Mildvêret ser ut til å halde fram til og med fredag, men så ser det ut til at det kanskje blir litt kjølig inn mot helga.