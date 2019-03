– Slik køyring høyrer ikkje heime nokon stad. Det er dumskap, seier Audun Heggestad.

Råkøyringa i den 6,5 kilometer lange tunnelen mellom Ørsta og Hornindal, skremmer distriktsleiaren i Trygg Trafikk.

Ein av dei to kameratane som sat på med bilføraren, tok biletet av speedometeret som viste 210 km/t. Biletet hamna på Instagram, der det vart fanga opp av andre som varsla politiet.

– Det er heldigvis sjeldan høg fart. Det er nesten vanskeleg å finne ord for kor gale dette er. Her set ein både seg sjølv og andre i livsfare, seier Heggestad.

Morkna framdekk

NY: Den 6,5 kilometer lange Kvivstunnelen stod ferdig i 2012, og er ein del av Kvivsvegen mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Foto: Arne Stubhaug / NRK

No er den tidlegare ustraffa mannen i 20-åra dømd til fengsel i 120 dagar, som han slepp å sone om han held seg på rette side av lova dei neste to åra.

Etter å ha trekt frå ein tryggleiksmargin på 30 km/t, la både påtalemakta og Sogn og Fjordane tingrett til grunn at farten var «minst 180 km/t».

Sjølv kunne ikkje mannen seie kor fort det gjekk, men ein av passasjeren fortalde retten at bilen byrja å «gå sidelengs under nedbremsing».

Bilen hadde også framdekk som var morkna, og ikkje eigna for høg fart.

– Dei som sat på opplevde turen som skummel, både med tanke på seg sjølv og andre trafikantar i tunnelen. Det skal lite til før ein misser kontrollen og då går det veldig ille om du treff andre trafikantar eller tunnelveggen, seier politiadvokat Malin Skeibrok Ånensen.

Sladda over tær

ILLE: Audun Heggestad er skremd over køyringa som ein nordfjording nyleg vart dømd for i Sogn og Fjordane tingrett. Foto: Karl Kristian Langeland / NRK

– Tunnelane er ekstra farlege. Ein frontkollisjon, eller bom stopp i fjellveggen, gir ekstra store skader. I tillegg har du brannfaren, legg Heggestad til.

Mannen vart også funnen skuldig i å ha køyrt over tærne til ein mann som oppsøkte bilen, for å få han til å sladde på vått underlag og blant fleire vitne på ein parkeringsplass. Nokre dagar seinare slo nordfjordingen ned den same personen.

Nordfjordingen vart også dømd for å ha gjort skadeverk på bilane til personar han hadde krangla med.

36 månader utan lappen

Sjølv om mannen stod tiltala for til dels alvorlege forhold, meinte retten at fengsel i 120 dagar med to år prøvetid var rett reaksjon. Både tilståing for dei fleste punkt og at saka har ligge eitt år og tre månader hos politiet kom i favør av nordfjordingen.

Mannen vart også vurdert til å vere i ein rehabiliteringssituasjon.

Han må likevel klare seg utan førarkort i 36 månader.

– Det er nok den største straffa. Det er godt jobba av styresmakter å fange det opp og få slik framferd ut av trafikken, seier Heggestad.

Det har ikkje lukkast NRK å få kommentar frå mannen sin forsvarar.