Her signerer dei avtalen

I dag signerte Tone Oppedal (Statens vegvesen) og Inge André Utåker (Norled) kontrakten for drift av ferjesambanda i Indre Sogn frå 2020 og ut 2027. I kontrakten ligg det to fleire rundturar dagleg på Mannheller - Fodnes, medan sommarruta blir utvida med to månader for trekantsambandet Vangsnes - Hella - Dragsvik. I tillegg får dei to sambanda større ferjer.