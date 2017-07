LIKAR DÅRLEG: Lensmann i Årdal, Magne Knudsen, seier at ei kvar melding om turistar under breen minner han om rasulukka i 2014. – Det var heilt forferdeleg. Stakkars born, seier han og vil at folk respekterer sperringane rundt breen.

Foto: Oddleif Løset / NRK