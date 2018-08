Her opnar fylkesordføraren brua

Fylkesordførar Jenny Følling stod for den offisielle opninga av Loftesnesbrui på riksveg 5 i Sogndal i ettermiddag. Den 194 meter lange brua kosta kring 320 millionar kroner og har vore open for trafikk sidan desember i fjor. Brua er ei av to norske finalistar til prisen European Steel Bridge Awards.