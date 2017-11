Her kjem du deg framleis ikkje over fjellet

I heile går herja uvêret i fjellet i Sør-Norge. Ei rekkje fjellovergangar var heilt stengde, medan folk måtte stå lenge i kø for å kome med i kolonnene andre plassar.

Laurdag morgon har situasjonen betra seg noko, men framleis må folk som skal mellom aust og vest vere budd på at det kan vere problem der dei skal køyre. Fleire fjellovergangar er i 08-tida framleis stengde på grunn av uvêr.

– Det kjem ein del nedbør som snø i fjellet utover dagen, men det blir ikkje så mykje vind, seier vaktoperatør Jan Erikstad ved Vegtrafikksentralen i Lærdal.

Det er meldt om ein del snø på alle fjellovergangane frå Strynefjellet i nord til Haukeli i Sør.

– Men det ser ikkje ut til å bli så vanskelege vindforhold ut frå meldingane. Morgondagen ser heller ikkje så håplaus ut.

På riksveg 13 over Vikafjellet har det kome store snømengder i natt. Klokka 09 seier Erikstad at brøytemannskapet jobbar med å rydde vegen, men at det er snakk om eit omfattande arbeid. Det bles og snør framleis godt på fjellovergangen mellom Vik i Sogn og Vinje i Voss. Ei vurdering om opning blir først gjort klokka 12.

Slik er status på fjellovergangane i Sør-Norge (oppdatert 09.15):

E6 Dovrefjell: Isdekke.

E16 Filefjell: Snø- og isdekke.

E134 Haukelifjell: Snødekke og redusert sikt somme stader.

Rv. 7 Hardangervidda: Stort sett snø – og isdekke.

Rv. 9 Hovden–Haukeli: Snødekke.

Rv. 13 Vikafjellet: Stengt på grunn av uvêr. Ny vurdering laurdag klokka 12.

Rv. 15 Strynefjellet: Snø- og isdekke, fare for glatte parti og redusert sikt.

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Snø- og isdekke, fare for glatte pari. Store køyretøy bør bruke kjetting.

Fv. 50 Hol-Aurland: Opna for trafikk like før klokka 08. Snø- og isdekke.

Fv. 53 Tyin–Årdal: Stengt på grunn av uvêr.

Fv. 55 Sognefjellet: Stengt på grunn av uvêr.