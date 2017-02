Her kan du sjå Vestlandsrevyen

I kveld kan du sjå at folk i Leikanger er misnøgde med at folkevilja vert overkøyrd. Fungerande fylkesordførar i Hordaland er skuffa over at Rogaland ikkje blir tvungen med i Vestlandsregionen. Det er berre noko av det Vestlandsrevyen byr på.