OPPGITT OVER VÊRET: Dagleg leiar Even Hole i Jølster Skisenter håpar at det snart er slutt på mildvêr og regn i bakken. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Even Hole ved Jølster skisenter er ein av fleire frustrerte daglege leiarar som trur på betre tider. Skisenteret opnar øvste delen til helga.

– Fram til no har vi ikkje hatt vêrgudane med oss. Vi starta tidleg med å legge kunstsnø og brukte ein del pengar på det. Vi var kjempeoptimistiske. Men sidan har vi hatt eit forferdeleg ujamt vêr.

Eitt anlegg ope heile romjula

OPE: På grunn av lite natursnø har ikkje Sogn Skisenter fått opna toppheisen, men kunstsnøen har likevel sytt for ope trekk gjennom romjula. Foto: Webkamera

Berre Sogn Skisenter på Hafslo greidde å halde ope heile veka mellom jul og nyttår. Rett nok er ikkje toppheisen opna.

– Vi har køyrt på ski her sidan ei veke før jul. Vi har produsert mykje snø. Vi hadde ei veke i november med åtte-ti kuldegrader, så det er grunnlaget vårt. Og no snør det natursnø, seier dagleg leiar Runar Tørvi.

– Godt i gang

RIKELEG MED SNØ: Stryn Vinterski har fått mykje snø siste dagane. Dette biletet vart teke tysdag. Foto: Geir Olav Roset

Stryn Vinterski hadde så vidt ope i romjula, fortel dagleg leiar Frode Briksdal.

– Vi hadde nokre dagar, men så kom det mykje nedbør, så det sette ein stoppar for oss. Men sidan nyttårsaftan har det snøa jamt og trutt, så no er vi godt i gang. Med dei meldingane vi har no skal vi få det til.

Opna for kveldskøyring

NYSNØ I SOGNDALSDALEN: Trakkemaskina til Sogndal Skisenter på toppen av Hodlekve-heisen tysdag. Foto: Sogndal skisenter

Også Sogndal Skisenter på Hodlekve i Sogndalsdalen hadde ope nokre dagar i romjula, men så kom regnet, fortel dagleg leiar Per Odd Grevsnes.

– Men no snør det, og det er vi glade for. Vi har opna for kveldskøyring, og til helga tek vi sikte på å få i gang alle heisane.

HAR OPNA: På Harpefossen vart det opna for kveldskøyring tysdag. Dette biletet vart teke måndag. Foto: Harpefossen skisenter

Harpefossen Skisenter i Eid opna for kveldskøyring i går, fortel Tore Kroken Karlsen.

– Vi har fått 20–25 cm snø siste dagane, og opnar Enerskiheisen til kveldskøyring tysdag, torsdag og fredag denne veka. Til helga håpar vi å kunne opne Kjendalsheisen.

Hornindal Skisenter melder om flotte forhold både i alpinbakken og langrennsløypa. Dei har ope i helgene, men også kveldskøyring to gonger i veka. Denne veka gjeld det både onsdag og torsdag.

Breimsbygda Skisenter på Utvikfjellet har allereie gode langrennsløyper, og opnar torsdag kveld mellomtrekket og barnetrekket til testkøyring. Med tanke på mildvêret som er i vente, er det uvisst kva som skjer vidare.

Sunnfjord Skisenter i Førde har ikkje fått opna enno, men nestleiar i styret, Hallvard Nygård, håpar at dei kan opne familiebakken komande helg.

Siplo Skisenter i Høyanger har preparerte langrennsløyper, men skisenteret treng ein god del snø før det kan opne.