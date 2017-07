Her kan du førehandsrøyste

Det er framleis over to månader til Stortingsvalet 2017, den 11. september. Men i Selje kommune har dei allereie opna for tidlegrøysting. – No er det berre å førehandsrøyste om ein ynskjer det, seier leiar i valstyret, ordførar Stein Robert Osdal (KrF).