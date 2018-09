Her har dei under halvparten så mykje fråvær som elevane i nord

– Det som er oppsiktsvekkande er at det er så stor forskjell mellom fylka. Eg kjem til å be Utdanningsdirektoratet om å finne ut kvifor det er sånn, seier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

I dag publiserte Utdanningsdirektoratet for første gong fråværsstatistikk for 10.-klasse på grunnskulen. Den viser at 10.-klassingar i gjennomsnitt har seks dagar og fem timar fråvær frå skulen, men det er store forskjellar frå fylke til fylke (sjå tabell lengre nede i saka).

Fokus på trivsel

Sogn og Fjordane er best i landet. Der er éin av ti av elevane vekke i over 15 dagar.

– Vi jobbar mykje med å få ned fråværet, så det er gledeleg at vi lukkast. For vår del er det to faktorar som er viktige. Det eine er trivsel og det andre er eit godt samarbeid med foreldra, seier Hallgeir Hamre som er rektor ved ein av dei største skulane i fylket, Førde ungdomsskule.

NØGD: Rektor Hallgeir Hamre, (t.v.) og 10.-klassingane Liva Mundal Kråkås og Nikolai Helgås Helleseth ved Førde ungdomsskule. Foto: Thomas Brakstad / NRK

Eitt av tiltaka er eigne elevmentorar. Det er fire personar i kvar klasse som har eit ekstra ansvar for å skape betre trivsel blant medelevane.

– Når det kjem nye 8.-klassingar tek vi ekstra godt imot dei, og så arrangerer vi forskjellige sosiale aktivitetar i friminutta, som til dømes dansing og spel, seier Liva Mundal Kråkås og Nikolai Helgås Helleseth.

Verst i nord

På den andre sida av skalaen ligg elevane i Finnmark. Der er nær ein av fire vekke frå skulen i over 15 dagar kvart år.

– Eg tenker at kulturen i Finnmark har vore slik at ein ikkje treng utdanning for å få seg jobb. På kysten der eg kjem ifrå kunne ein jobba i fisket og her i Alta fekk ein jobb i anleggsbransjen, seier Toril Mjøen som er sosiallærar ved Tverrelvdalen skule i Alta.

– For å få seg arbeid i dag må ein unngå høgt fråvær. Her hos oss er ikkje fråvær eit stort problem og om elevane ikkje er her 15 minutt etter at skulen har starta ringer eg både dei og foreldra, seier kontaktlærar for 10.-klasse, Ida Benedikte Dale.

BEKYMRA: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er ikkje nøgd med at statistikken viser at nær ein av seks i 10.-klasse er vekke i meir enn tre heile skuleveker kvart år. Han varslar tiltak for å få ned fråværet, Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

60.000 elevar på 10. trinn er sjekka og på landsbasis har over 14,5 prosent av elevane over 15 dagar fråvær. Av desse er det 4 prosent som er vekke i over 30 dagar, som utgjer over halvannan månad.

– Det er alvorleg at så mange ungdommar er så mykje vekke. Elevar som har mykje fråvær i grunnskulen har det same på vidaregåande og då er vegen til å droppe ut kort, seier kunnskapsministeren.

Fylkesoversikten NRK har fått tilgang på manglar tal frå nokre fylker.