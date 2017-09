Her håpar dei å ta imot fleire tusen veljarar

– Dette blir veldig spennande, seier Irene Berteig medan ho fyller opp valavlukka på rådhuset i Eid med røystesetlar.

Ho er ei av mange trufaste valfunksjonærar i norske kommunar, som i dag er klare for lange arbeidsøkter. Valansvarleg i Eid kommune, Terje Moldestad, er takksam for at han har med seg erfarne hjelparar.

– Vi er klare. Dette er demokratiet sin dag, der vi får velje dei som skal bestemme for oss.

Kvar stemme tel

I dag blir det avgjort kven som skal sitte på Stortinget dei neste fire åra. Blir det regjeringsskifte der dei raudgrøne tek over, eller får Erna Solberg ein ny periode som statsminister?

Målingane den siste veka har vist at det er svært jamnt. I den vesle kommunen Eid i Sogn og Fjordane har rundt 1100 av dei røysteføre allereie bestemt seg. I dag er håpet at minst dobbelt så mange gjer det same før vallokala stenger i kveld.

– I år har det vore ekstra spenning rundt valet, så det blir spennande å sjå kor mange som kjem for å røyste, vedgår Moldestad.

Høgtideleg stemning

Frå Finnmark i nord til agderfylka i sør har til saman 30.000 valfunksjonærar vore i sving sidan tidleg måndag morgon.

I Eid er bunke på bunke med røystesetlar plassert ut i valbåsane. Arbeidet er gjort nitid og nøyaktig, slik at folk skal vere trygge på at ting går rett føre seg. Moldestad seier stemninga er høgtideleg.

– Veljarane skal oppleve at dei får ro og tid rundt valet, slik at dei får bestemme seg på ein skikkeleg måte.

Slik stemmer du på valdagen Ekspandér faktaboks Praktisk info: På valdagen 11. september må du stemme i den kommunen er manntalsført. Du er manntalsført i den kommunen du var folkeregistrert 30. juni 2017.

Kommunen kunngjer kvar ditt vallokale er, og kor lenge det er ope. Du kan stemme i kva som helst vallokale i kommunen.

Du må ta med deg legitimasjon.

Det er ikkje nødvendig med valkort, men det forenklar valfunksjonærane sitt arbeid om du tek det med, og det går raskare for deg å stemme.

Treng du rettleiing eller hjelp i vallokalet, kan du ta kontakt med ein av valfunksjonærane. Slik gjer du det i valavlukket: Ta den stemmesetelen du vil bruke

Gjer eventuelle endringar på stemmesetelen. Set eit nummer i ruta til venstre for namnet til kandidaten, dersom du vil endre rekkefølgja på kandidatane.

Vil du stryke kandidatar set du eit kryss i ruta til høgre for namnet til kandidaten.

Brett stemmesetelen med partinamnet inn og feltet for stempling ut – då kan ingen sjå kva du stemmer. Det skal ikkje brukast konvolutt eller anna omslag rundt stemmesetelen.

Gå til ein valfunksjonær og få eit stempel på utsida av stemmesetelen. Stemmesetelen må ha stempel for å bli godkjent.

Legg den stempla stemmesetelen i valurna. Kjelde: Valg.no

Over ein million har stemt på førehand

Rekordmange har i år gitt si stemme før valdagen. Då valdirektoratet hadde oppteljing før helga var det registrert over ein million førehandsrøyster.

Les også: Aldri før har flere stemt på forhånd

I Eid er det 4300 personar med røysterett. Ein tredel av dei har altså stemt på førehand, og Moldestad håpar det blir travelt utover dagen.

– Om vi går ut frå ei valdeltaking på rundt 70 prosent, så ventar vi fleire tusen som skal gje si røyst.

ER DU USIKKER? Her kan du sjå den siste debatten med toppkandidatane i Sogn og Fjordane. Du trenger javascript for å se video. ER DU USIKKER? Her kan du sjå den siste debatten med toppkandidatane i Sogn og Fjordane.

Trur dei har resultatet klart før midnatt

Etter at det var uttrykt uro for tryggleiken rundt oppteljinga av stemmene, bestemte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at alle stemmene i årets val skal teljast manuelt.

I mange kommunar, spesielt dei store, har dei varsla at resultatet kan kome ein del seinare enn det har gjort tidlegare.

Moldestad er trygg på at dei i Eid skal klare å ta unna arbeidet innan midnatt.

– Vi reknar med at valresultatet vårt er klart rundt klokka 23.