Her handlar folk meir

Handelen aukar i Nordfjord, og Eid kommune aukar mest, skriv Fjordabladet. Dei nye tala syner at kvar innbyggjar handlar for nesten 7500 kroner meir enn for tre år sidan. – Det kan tyde på at ein har lukkast med profileringa av Eid som handelsstad, seier Anne Kristin Øksdal Hammersvik som er dagleg leiar i ei møbelforretning på Nordfjordeid.