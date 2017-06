Elektroarbeidet går etter planen, og asfaltering av slitelaget er i full gang i den nye tunnelen over Filefjell.

ELEKTROARBEID: Etter alt er ferdig montert, skal systema gjennom ein periode med testing opp mot VTS. Så skal det gjennomførast brannøving før tunnelen kan tryggleiksgodkjennast og opnast for trafikk. Foto: Statens vegvesen

– Arbeidet med klargjering av tunnelen har så langt gått bra, og vi er i rute. Mesta Elektro har fått opp lys og ventilasjon, og denne veka starta asfaltering av topplaget i tunnelen, seier Stadheim.

Siste finpuss

Stadheim er byggjeleiar på E16 Varpe bru – Smedalsosen. Eit anlegg kostnadsrekna til 1,6 milliardar kroner. Arbeidet starta våren 2014 og tidleg i oktober får dei første bilane ta i bruk den nye 5.780 meter lange tunnelen.

BUSSPLASS: Hovudentreprenøren er godt i gang med utbetring av kryss og montering av benkar på busshaldeplassen i Tyinkrysset. Foto: Statens vegvesen

Dette er den lengste delstrekka på E16 Filefjell og hovudentreprenøren er godt i gang med den siste finpussen langs vegen.

– Opningsdatoen er ikkje spikra enno, men det vil vi kome tilbake med så snart det er avklara, seier Stadheim.

Ny teknologi

Elektroarbeidet i tunnelen starta i januar, og no er kilometervis med kablar trekt. Lys, naudtelefonar og anna kommunikasjonsutstyr mot Vegtrafikksentralen er montert.

For at reisande skal oppleve tunnelen som lys og romsleg, har den fått siste skrik innan led-belysning. Når tunnelen er tom for bilar, går lysa i straumsparemodus. Lysa blir aktivert med sensor når bilar nærmar seg tunnelen.

ASFALTERING: Arbeidet med asfalteringa av Filefjelltunnelen er i full gang. Foto: Statens vegvesen

Ein mindre kontrakt på støytiltak ved nokre hus og hytter, og oppføring av toalettbygg ved Grøna Bru er også ute på anbod. Der vil arbeidet starte opp rett over sommarferien.

– Vi ser fram til å opne heile delstrekka Varpe – Smedalsosen for trafikk før vinteren set inn, seier Stadheim.