– Dette blir eit romskip i forhold til den gamle ferja, smiler prosjektansvarleg Hans Kristian Hop i selskapet Vidar Hop Skyssbåter A/S, som eig og skal drive ferja M/F Barmsund.

Han viser rundt på det som skal bli den nye ferja mellom Barmen og Barmsund i Selje kommune. Ferja har plass til 10 bilar og 48 passasjerar. Det er Måløy Verft som byggjer ferja i samarbeid med fleire selskap i Vågsøy.

Støypt i form

Det er eit regjeringsmål at heile ferjesektoren skal bli grøn innan 2025.

BARMØY: Dette er ferja som går på sambandet Barmen-Barmsund i dag. Målet er at den nye ferja skal vere på plass frå 1. juni. Foto: Bjørn Røyseth

Totalt er det 130 ferjesamband i Noreg, der rundt 200 ferjer er i drift.

Ei oversikt frå Vegdirektoratet tilseier at det innan utgangen av 2021 vil vere over 70 ferjer med batteri installert. Heilelektrisk drift var også eit krav då Sogn og Fjordane fylkeskommune lyste ut sambandet Barmen-Barmsund.

Assisterande fylkesdirektør for samferdsle, Øystein Hunvik, er nøgd med resultatet, og omtalar ferja som «verdas finaste batteriferje».

– Ferja er veldig fin og vil bli veldig funksjonell for øysamfunnet, seier han.

GOD PROSESS: – Det har vore ein fantastisk prosess. Vi har ledd mykje og hatt ein veldig fin kreativ prosess, seier Hans Kristian Hop i Vidar Hop Skyssbåter A/S. Her saman med dagleg leiar ved Måløy Verft Kristian Lundebrekke. Foto: Benedikte Grov / NRK

Eit og eit halvt år har prosessen teke. 1. juni skal ferja vere klar. Ferja skal ikkje berre gjere jobben med å frakte folk og bilar på den knappe ti minuttar lange ferjeturen. Den skal også ta seg godt ut.

– Det første du ser er at ferja har fine former og linjer. Grunnen til det er at heile ferja er støypt i form, seier Lundebrekke.

KLAR 1. JUNI: Målet er å ha ferja klar til 1. juni i år. Vel tjue personar er i arbeid ved Måløy Verft. Foto: Benedikte Grov / NRK

At ferja er bygd i blandingsmaterialet kompositt har mange fordelar, påpeiker Lundebrekke.

– Vekt er kanskje den største fordelen. Så har du slitestyrke, eit komposittskrog vil aldri ruste eller bli tært i.

Kompositt er et materiale som består av fleire komponentar, til dømes glasfiber og polyester.

– Formfridomen ved å bygge i kompositt, er også ein enorm styrke, legg Hop til.

LOKALE SAMARBEIDSPARTNARAR: Måløy Verft samarbeider med fleire lokale selskap i arbeidet med ferja. Mellom anna er skroget bygd og utvikla hos Easy Form i Måløy. Foto: NORDWEST 3D

«Dome»

Passasjersalongen har fått utforming som ein «dome», med god takhøgd og utsikt.

– Her blir det ein god atmosfære som vi er sikre på at passasjerane kjem til å setje pris på, seier Hop.

Bjørn Røyseth er skipper på ferja som går på sambandet i dag. Han er spent på å ta den nye ferja i bruk, og på korleis ho vil handtere dårleg vêr. Han har sett den nye ferja under utforminga.

– Det ser veldig bra ut. Det blir artig å køyre med to propellar i staden for ein. Det blir nok ei bratt læringskurve, seier han.

Snart kjem ferja på vatnet, noko Hop ser fram til.

– Eg gler meg veldig til vi skal ha dåp, og får inntrykket av ferja. Eg er veldig stolt av produktet.