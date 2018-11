Trond fullfører dommen sin i Vik fengsel mellom fjord og fjell i Sogn, og han er klar på kva som fungerer best av små og store fengsel.

Han kjem frå jobb i den mekaniske verkstaden for å møte NRK i kapellet. Dette er ikkje det første fengselet han ser innsida av.

– Eg har vore i Bergen fengsel, og Vik fengsel kan hjelpe på ein måte som andre, større fengsel ikkje kan, seier Trond.

Uroleg for konsekvensane av sentralisering

– Det er ein frykt me må ta på alvor. Det er sterke krefter som jobbar for å stenge ned opne fengsel, seier Asle Aase, leiar i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Systematisk nedbygging av mindre fengsel, kallar han regjeringa sitt framlegg til neste års statsbudsjett. Å byte ut mindre distriktsfengsel med større, sentraliserte fengsel kan føre til at dei mest utsette fangane får det dårlegare.

– Me treng kompetanse og pengar. Om me ikkje har det på plass så driv me eit eksperiment der me ikkje veit kva konsekvensane er om sju–åtte år.

HO SER DEI INNSETTE: Små forhold og ein stad der alle kjenner alle er nøkkelen til suksess i kriminalomsorga, meiner sosialkonsulent Tove Lislelid. Foto: Raymond Lidal / NRK

Å bli sett i kvardagen

– Kome seg opp om morgonen, få i seg frukost, kome seg ut av cellene og i aktivitet.

Sosialkonsulent Tove Lislelid meiner dette er oppskrifta på god mental helse i fengselet. Ho og fengselsleiar Roy Stadheim kan vise til gode resultat i den vesle bygda.

– Å drive fengsel i distrikta er det mest gunstige med tanke på rehabilitering, seier han.

Høyrer ikkje på forskarane

– Det er heilt openbert at det blir opplevd som betre og meir konstruktivt å sitje i små fengsel, seier Thomas Ugelvik, professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

Små fengsel er oftare lågsikkerheitsfengsel og det kan påverke kven som sit der og korleis miljøet blir. Resultata er likevel eintydige, og han meiner politikarane ikkje lyttar til forskinga.

– Om den varsla politikken om å legge ned små fengsel blir ein realitet så høyrer ein ikkje på forskarane, seier han.

– Ikkje sentralisering

Frida Melvær (H) sit i justiskomiteen på Stortinget. Ho meiner regjeringa sin politikk ikkje kan beskrivast som sentralisering.

– Det som ligg til grunn for nedskjeringane er at me har overkapasitet på opne soningsplassar. Å bruke titals millionar på tomme plassar ser ikkje me som formålstenleg. Me vil heller styrke tilbodet for dei innsette.

Trond skal feire jul i Vik fengsel, men håpar å sleppe ut rett etterpå. Og ikkje minst så håpar han å ikkje hamne tilbake att. Opphaldet her har hjelpt på det, trur han.

– Eg heiar veldig på denne typen fengsel.