– Det å få prøve ein rullestol gir nokre andre perspektiv, og det viser nokre utfordringar der det er viktig at vi som politikarar tek grep.

25-åringen har nettopp blitt trilla inn på bybussen i Førde av Trude Brosvik, den kanskje mest profilerte KrF-politikaren i fylket. Ho er i år andrekandidat til stortingsvalet.

– Alle skal ha rett til å leve aktive liv, seier Brosvik om kvifor dei valde å setje fokus på likestilling og menneskeverd i si valkampopning.

Vil ta kampen for dei som ikkje sit øvst ved bordet

OMSORG FOR MENNESKA: – Alle menneske må få kjenne på at dei har same verdi. Vi må få høve til å få dei hjelpetiltaka som vi treng, seier tillitsvald Jan Helge Oksholen i Vågsøy KrF. Han hadde mykje å dele med Tore Storehaug som fekk prøve seg i rullestol på buss. Foto: Anna Gytri / NRK

Tore Storehaug meiner det er viktig å føre ein politikk som gir alle lik moglegheit til å delta.

– Skilnadane i samfunnet blir større. Stadig fleire barn veks opp i familiar under fattigdomsgrensa, og ikkje alle barn har ein ferietur å fortelje om når skulen startar att. Då er det viktig at vi har politikarar som faktisk løyver pengar til Røde Kors sine ferietilbod, slik at fleire barn får ei erfaring å fortelje om.

Tillitsvald Jan Helge Oksholen i Vågsøy KrF er sjølv rullestolbrukar og guida førstekandidaten rundt på rullestolturen.

– Det er viktig at politikarane får kjenne på korleis det er å vere i til dømes vår situasjon. KrF er eit parti som har omsorg for menneska gjennom heile livet.

HÅPAR PÅ PLASS PÅ TINGET: KrF hadde lagt valkampopninga si i Sogn og Fjordane til Førde, der førstekandidat Tore Storehaug prøvde seg i rullestol. – Eg trur det er viktig for Sogn og Fjordane at fylket har fleire stortingsgrupper å jobbe inn mot. KrF har vist i den siste perioden at vi lyttar til Sogn og Fjordane. Foto: Anna Gytri / NRK

– Eg vil stå på for Sogn og Fjordane

KrF kan gå mot sitt dårlegaste valresultat sidan dei fekk lister i heile landet. Storehaug trekkjer fram landbrukspolitikk, kommuneøkonomi og konkrete samferdsleprosjekt som Stad skipstunnel som saker som kan vinne veljarane sin gunst i Sogn og Fjordane.

– Stad skipstunnel er noko eg synst er kult vi har fått til, men vi må jobbe for at prosjektet skal bli drege heilt i mål.

KrF har dei siste fire åra vore støtteparti til regjeringa. Storehaug vedgår at han har fått ein del klapp på skuldra for saker der KrF har reversert regjeringa sin politikk.

– Til dømes då regjeringa føreslo å ta vekk mykje pengar frå fylkeskommunen og vi i kvart budsjett klarte å få på plass ein tapskompensasjon.

– No må eg klare å vise kven eg er, og få folk til å stemme på meg. Min viktigaste jobb blir å stå på for Sogn og Fjordane. Det er ein skilnad om det er nokon frå KrF i fylket som sit på Stortinget og står opp for fylket vårt.