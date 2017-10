Her blir bruene stengde i morgon

Ut frå trafikkmeldinga kan det sjå ut til at heile Solund kommune blir stengd på grunn av vedlikehaldsarbeid, men fullt så ille er det ikkje. – Det er jo eigentleg litt rett, for dette er stengingar som gjeld for alle bruene på fylkesveg 31 og riksveg 606 i Solund kommune, forklarar Roger Nedberge Hille på Vegtrafikksentralen i Lærdal. Han understrekar at stengingane blir gjort på ein måte som skal vere til minst mogleg hinder for dei vegfarande.