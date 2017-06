Hentar ut villreinen

Statens Naturoppsyn hentar i dag ut villreinen frå Nordfjella som har fått påvist skrantesjuke. I vinter merka Norsk institutt for naturforsking fleire villrein med GPS-senderar i Nordfjella villreinområde, og tok endetarmsprøve av desse. Reinen som er smitta blir henta for å redusere faren for spreiing av sjukdommen.