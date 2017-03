Hentar skiløpar med helikopter

Ei kvinne har skada eit kne under ein skitur til Høgenibba i Hornindal. Terrenget var for bratt for Hjelpekorpset til å hente ut den skadde med snøskuter. No blir det redning med helikopter frå 330-skvadronen i Florø, opplyser politiet på Twitter.