Hentar ikkje bos i Sogn fram mot helga

– Vi har fått beskjed frå nokre sjåførar om at dei ikkje skal hente avfall i Sogndal, Luster og Balestrand i dag. Det er ikkje grunn til å sette ut dunken her. Det er leit, seier Hallvard Thommassen, som er direktør for Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap (SIMAS).

Konkursbuet vil ikkje hente avfall i regionen til SIMAS. Avfallsselskapet i Sogn har jobba med å avklare korleis ein skal løyse utfordringane etter konkursen i renovasjonsselskapet. SIMAS har ikkje kome til einighet med bustyret om å ta over både bilar og tilsette hos RenoNorden.

– Konkursbuet har presentert ein avtale som vi ikkje kan skrive under på. Vi har kontakta advokat for å ta dette vidare, seier Thomassen.

Mange frykta for kva som ville skje med boset til folk etter at det vart kjent at RenoNorden har slege seg sjølv konkurs. Konkursen kan råke henting av bos i fleire kommunar i Sogn etter kvart.

– Det vil ikkje bli henta avfall på rutene som går i dag, torsdag, og fredag. Dette beklagar vi på det sterkaste. Vi jobbar hardt for at ulempene vert minst mogleg, men kan ikkje garantere kva løysing som kjem på bordet, skriv SIMAS i ei pressemelding.

– TRIST: Direktør Hallvard Thomassen i SIMAS. Foto: Henrik Agledal / NRK

Hjå Sunnfjord Miljøverk og NOMIL får NRK opplyst at der blir bosset hente afram til og med 28. september.