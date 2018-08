Henta ned frå fjellet

Dei to turgåarane som sat fast i fjellet ved Undredal i Aurland har no blitt henta ned att med eit redningshelikopter, det fortel operasjonsleiar Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt. Dei to er ein mann og ei kvinne i 20-åra, og dei skal vere heilt uskadde.