Henta forsvarsspelar

Sogndal Fotball har henta forsvarsspelaren Martin Ove Roseth på lån frå Molde fram til sommaren. Det skriv klubben på nettsida si. 20-åringen har seks kampar for A-laget til Molde og 13 kampar på aldersfastlagde landslag. – Eg håpar å bidra her i Sogndal, og gler meg til dei neste månadane her. Målet er å hjelpa klubben i kampen om opprykk, seier Roseth til Sogndal sine heimesider. I morgon møter Sogndal topplaget Aalesund på bortebane i førstedivisjon.