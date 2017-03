Hemsedalsfjellet er opna

Rv 52 Hemsedalsfjellet er opna att for manuell dirigering etter at to vogntog fekk problem i ein bakke like etter Borlaug. Vegen har vore stengt eit par timar, noko bildet av bilkøen ved Borlaug viser. Vegtrafikksentralen i Lærdal opplyser til NRK at vegen vil vere open for fri ferdsel innan kort tid.